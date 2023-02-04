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Антонов заявил о «науськивании» США атаковать регионы России

Антонов: США обостряют конфликт на Украине, передавая ей все более мощное оружие

США, передавая Киеву все больше мощных вооружений, занимаются целенаправленной эскалацией украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован на сайте посольства.

«Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.

Посол подчеркнул, что, таким образом, руководство США провоцирует своих союзников наносить удары по России. «Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину», — подчеркнул Антонов.

3 февраля Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли самонаводящиеся ракеты дальностью 150 км GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, а также новые боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Президент России Владимира Путин говорил, что у Москвы есть «чем ответить» тем, кто поставляет Киеву вооружение. Глава государства подчеркивал, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

Теги
Анатолий Антонов США Украина поставки оружия
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