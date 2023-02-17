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Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции ООН по минским соглашениям

Захарова: инициатором резолюции ООН по минским соглашениям был Лавров

Инициатором разработки резолюции Совета Безопасности ООН по минским соглашениям, которая делала их выполнение обязательными, был глава МИД России Сергей Лавров, написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — заявила Захарова.

Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал минские соглашения в разговоре с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. В ответ на вопрос «Работая над минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?», он сказал: «Нет».

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что «на заключительной стадии был определенный пессимизм», учитывая поведение Украины, Германии и Франции. «Было понятно, что пытаются подменить чем угодно, пытаются нарушить последовательность обязательств — как вы помните, тогда последовательность была критически важна. Уже тогда появился пессимизм. Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж — непосредственные участники этого процесса — в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы, стало все ясно», — сказал он.

В конце прошлого года бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что минские соглашения 2014–2015 годов дали Киеву время для подготовки к конфликту и укрепления своей армии. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов позже сообщил, что существовало задание «подготовить общество к войне».

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что самостоятельно решил отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил президенту Франции и немецкому канцлеру. «Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их (западных стран. — РБК) точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — объяснил он.

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Мария Захарова Сергей Лавров Минские соглашения Совет безопасности ООН
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