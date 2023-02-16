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Сурков дал ответы «да, да, нет, да» в интервью о военной операции

Сурков заявил, что не исходил из того, что Минские соглашения должны быть выполнены
Минские соглашения изначально не предполагались как выполнимые, заявил один из их авторов с российской стороны. О том, что договоренности дали лишь возможность Киеву подготовиться к конфликту, говорили и западные лидеры
Владислав Сурков (слева) и Алексей Чеснаков
Владислав Сурков (слева) и Алексей Чеснаков (Фото: Chesnakov / Telegram)

Экс-помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над минскими соглашениями изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены.

На все вопросы Сурков отвечал только «да» и «нет». Ответы в интервью построены в порядке «да, да, нет, да» — такое сочетание было лозунгом сторонников президента Бориса Ельцина перед референдумом 1993 года.

  • «Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?».
    — Да.
  • «Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?»
    — Да
  • «Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?»
    — Нет.
  • «Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?»
    — Да.

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Свой пост Сурков покинул в феврале 2020 года. Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил о его отставке заранее и сообщил, что она связана со «сменой курса на украинском направлении».

В июне 2021 года Сурков дал интервью проекту WarGonzo, в котором заявил, что считает минские соглашения успехом для России. «Давайте вспомним, что такое Минские соглашения. Базой является решение Совбеза ООН, где прописаны параметры особого статуса. Собственно, особый статус — это то, ради чего всё это затевается. Что такое особый статус, о котором есть даже закон принятый? Я автор этого закона, соавтор вместе с украинскими товарищами и с теми, кто тогда воевал, поскольку именно их тогдашние успехи позволили это соглашение заключить достаточно успешно, на мой взгляд, для России и для всего русского мира», — сказал он. Сурков объяснил, что минские соглашения означали, что «в Донбассе не действуют законы Украины» и Киев имеет там ограниченный суверенитет.

В интервью Financial Times Сурков назвал минские соглашения «первым законным разделением Украины» и заявил, что гордится их заключением.«Это была первая геополитическая контратака со стороны России, и такая решающая. Это была честь для меня», — сказал Сурков.

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Лидеры западных стран ранее заявляли, что минские соглашения дали Киеву время для подготовки конфликту. В конце декабря 2022 года бывший президент Франции Франсуа Олланд (занимал эту должность с 2012 по 2017 год) заявил, что минские соглашения 2014–2015 годов дали Украине время укрепить вооруженные силы страны. Об этом же говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Такую же позицию занял и участвовавших в их подготовке бывший президент Украины Петр Порошенко. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — заявил Порошенко в январе.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владислав Сурков Минские соглашения Военная операция на Украине
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