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Песков ответил на слова Суркова о минских соглашениях

Дмитрий Песков ответил на слова Суркова о скепсисе в отношении минских соглашений
Дмитрий Песков заявил, что целью России изначально было заставить Украину выполнять минские соглашения. Однако на заключительном этапе был определенный пессимизм
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника президента Владислава Суркова о том, что при работе над минскими соглашениями он изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены. По словам пресс-секретаря главы государства, основной задачей было заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

«Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке. Усилия были потрачены изрядные», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента признал, что «на заключительной стадии был определенный пессимизм», учитывая поведение Украины, Германии и Франции. «Было понятно, что пытаются подменить чем угодно, пытаются нарушить последовательность обязательств — как вы помните, тогда последовательность была критически важна. Уже тогда появился пессимизм. Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж — непосредственные участники этого процесса — в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы, стало все ясно», — сказал Песков.

Сурков комментировал минские соглашения в разговоре с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. В ответ на вопрос «Работая над минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?», он сказал: «Нет».

В конце прошлого года бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что минские соглашения 2014–2015 годов дали Киеву время для подготовки к конфликту и укрепления своей армии.

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Минские соглашения предусматривали поэтапный ряд шагов на пути к урегулированию конфликта на востоке Украины. Речь шла об отводе вооруженных сил от линии соприкосновения, принятие Верховной радой документа об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, восстановление украинского контроля над государственной границей, проведение конституционной реформы на Украине.

Украинская сторона уже после подписания соглашений начала настаивать на том, что особый статус Донбасса и проведение там выборов должны произойти лишь после восстановления контроля над границей с Россией. Помимо этого, Россия, ДНР и ЛНР неоднократно обвиняли украинские формирования в нарушении демилитаризованной зоны и наличии вдоль нее тяжелых вооружений. В Киеве в свою очередь заявляли, что проводить выборы в неконтролируемых районах необходимо по украинским законам. 

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