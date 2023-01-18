Володин увидел доказательства для трибунала в словах Меркель и Данилова

Слова экс-канцлера ФРГ и бывшего президента Франции про минские соглашения и заявление главы СНБО Украины о подготовке общества к войне доказывают, что Киев готовился к военным действиям против России, заявил Вячеслав Володин

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Признания, которые сделали глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд, должны быть использованы как доказательства для международного военного трибунала, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», — написал он в телеграм-канале.

Глава СНБО Данилов накануне дал интервью изданию «Суспильне новини». Ведущий в разговоре с Даниловым сказал, что на Украине сейчас начинают выяснять, что происходило в кабинетах власти перед началом боевых действий и почему после начала спецоперации россияне так быстро продвинулись. «Когда говорят, что мы якобы не готовились к войне, я хочу обратить внимание на решения Совета безопасности и обороны. Если кто-то начнет их анализировать, чего они касались, как это происходило, какие были процессы, то подготовка шла сумасшедшая. <...>. Задание было президента, задание было Совета нацбезопасности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово», — ответил на это Данилов.

«Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — считает Володин. По его словам, начало спецоперации на территории Украины «оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение и «позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей», уверен спикер Госдумы.

Минские соглашения — договоренности, заключенные в 2014 году и в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании вторых минских соглашений принимали участие Франция и Германия. Соглашения закрепляли основные меры по урегулированию конфликта в Донбассе: обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство договоренностей впоследствии не выполнялось, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

В начале декабря бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала газете Die Zeit, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. Тогда, по ее словам, «Путин мог легко захватить» Украину, а страны НАТО не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Выигранное таким образом время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее.

В конце декабря бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился со словами Меркель в интервью The Kyiv Independent. «Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — считает он. С тех пор Украина «укрепила свою военную позицию», обучила войска и оснастила армию. «Заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», — отметил Олланд.

Президент России Владимир Путин, комментируя высказывание Меркель, заявил, что ее слова для него стали неожиданными и разочаровывающими. По мнению главы государства, это значит, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. В связи с этим, считает он, решение начать военную операцию 24 февраля было правильным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после интервью экс-канцлера говорил, что у России есть основания не доверять странам Запада.