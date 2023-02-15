Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российские нефтепродукты

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Швейцария присоединилась к установленному Евросоюзом потолку цен на нефтепродукты из России, сообщило Министерство экономики страны.

«Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом», — говорится в заявлении. Изменения вступили в силу в 18:00 по местному времени (20:00 мск) 15 февраля.

В министерстве отметили, что ограничение цен необходимо для «смягчения негативного воздействия на энергоснабжение третьих стран, сдерживания роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, и ограничения российских нефтяных доходов».

5 февраля начал действовать запрет на поставку в ЕС российских нефтепродуктов. За два месяца до этого, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти. Одновременно с ним Евросоюз, страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель.

3 февраля cтраны договорились установить предельную цену на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель (дизельное топливо), а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — на уровне $45 за баррель. Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и предусмотренный им ценовой потолок не касаются нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом, а также смесей российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они смешаны на территории третьих стран.