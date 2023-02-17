Эксперты объяснили ужесточение риторики Москвы в отношении талибов

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В Москве всегда были заинтересованы в том, чтобы Афганистан не был источником угроз, и ужесточение риторики в отношении группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) носит поверхностный характер. Об этом заявили эксперты, к которым РБК обратился с просьбой прокомментировать недавнее ужесточение характера заявлений российских официальных лиц в отношении находящихся у власти с августа 2021 года талибов.

«Симпатии к талибам как к идеологическому движению с определенными ценностями, определенным миропониманием с российской стороны не было никогда. Тем не менее российская сторона была готова строить отношения с Афганистаном под руководством талибов, особенно после спешного вывода американских войск», — сказал РБК научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Понимая всю сложность ситуации в стране, талибам дали определенное время. Со стороны соседей было проявлено стратегическое терпение. Но за это время ситуация в лучшую сторону не поменялась. Оказавшись крайне эффективным антиколониальным, национально-освободительным движением, «Талибан» не стал эффективной государственной властью», — отметил эксперт, добавив, что для этого талибам не хватило внутренней сплоченности.

По его словам, другие государства, либо имеющие общую границу с Афганистаном, либо интересы в этом регионе, также были вынуждены работать с талибами — и не из идейных соображений или симпатии к ним, а исходя из понимания, что иначе невозможно. Этим принципом, отметил Лукьянов, руководствовались Китай, Пакистан, Иран, Узбекистан и Туркмения. И только Таджикистан выступил с критикой движения талибов и декларировал его неприятие, сказал эксперт.

«В данном случае Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан не был тем источником вызовов и угроз, каким он оставался под руководством проамериканской администрации: речь идет и о наркотрафике, и о деятельности террористических организаций, деятельности контрабандистов», — заключил он.

Политолог, доктор политических наук Андрей Казанцев не считает серьезным изменение в тональности заявлений российских официальных лиц по Афганистану. «На самом деле, изменение риторики поверхностное, потому что, по большому счету, и раньше, когда со стороны некоторых представителей МИДа были проталибские высказывания, всегда оговаривалось, что это на определенных условиях — что «Талибан» выполнит все, что пообещал. <...> И талибы ничего не сделали», — сказал он РБК.

Казанцев отметил, что талибы «пообещали всем всё»: создание инклюзивного правительства, соблюдение прав женщин и нацменьшинств, борьбу с наркотиками и главное, что интересовало Россию, — решить проблему терроризма в стране.

«Террористов они, грубо говоря, влили в свои ряды, у них очень серьезный конфликт идет с Таджикистаном, потому что Афганистан стал местом, куда бегут представители радикальных таджикских группировок. Ситуация с наркотиками очень тяжелая — сейчас это один из важнейших источников финансирования правительства «Талибана», — констатировал политолог, отметив при этом, что конфликта Москвы с талибами ждать не стоит из-за тяжелого положения в Афганистане.

Как Москва относилась к талибам

В августе 2021 года, практически сразу после вывода американских военных, талибы захватили власть в Афганистане и объявили об установлении Исламского Эмирата Афганистан. В сентябре 2021 года «Талибан» сформировал временное правительство. Страны Запада и Россия не признают его власть, однако допустили поддержание контактов. Позднее в российском МИДе заявили, что Москва поддержит талибов в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. В сентябре спецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик встретились с руководителями группировки в Кабуле.

До этого представители талибов несколько раз приезжали в Москву, в частности в январе и июле 2021 года, в мае 2019-го и раньше. В 2018 году, комментируя ведение переговоров с представителями террористов, министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что Россия никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, так как они часть афганского общества. В октябре 2021 года президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме допустил исключение группировки из списка террористических организаций. «Мне кажется, что мы к этому подходим. <…> Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — сказал тогда Путин.

15 июня 2022 года представители «Талибана» посетили Петербургский международный экономический форум. В числе прибывших переговорщиков от талибов были замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. Одной из целей визита были переговоры о поставках пшеницы в Афганистан. В августе Азизи говорил, что власти Афганистана намерены договориться с Москвой о поставках топлива в страну. 28 сентября талибы договорились о поставках российского газа.

Однако в 2023 году в России стали раздаваться заявления с критикой режима талибов. В частности, работавший в Афганистане в 2004–2009 годах послом спецпредставитель президента и директор второго департамента Азии МИДа Кабулов в середине февраля в интервью индийскому изданию Week отметил, что талибы смогли вытеснить США из страны, однако не сумели научиться управлять государством.

Посол России в граничащем с Афганистаном Таджикистане Семен Григорьев 10 февраля в интервью «РИА Новости» заявил, что движение «Талибан» не выполнило практически ни одного обещания из тех, которые его лидеры давали после прихода к власти в Афганистане. «Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее в последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — сказал посол.

Кроме того, «Коммерсантъ» приводил слова начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, который заявил, что в Афганистане действуют 20 тыс. боевиков различных террористических организаций, при этом многотысячная группировка сосредоточена на границе с Таджикистаном.