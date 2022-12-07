В Афганистане впервые после прихода талибов устроили публичную казнь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Глава МОК заявил о необходимости продления санкций в отношении России Спорт, 18:36
Как перенести ИТ-инфраструктуру с западных сервисов на отечественные РБК и Cloud, 18:32
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации Политика, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Политика, 18:24
Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» целостности Украины Политика, 18:22
В Афганистане впервые после прихода талибов устроили публичную казнь Политика, 18:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:09
Александр Горчилин сыграл клипмейкера в комедии про лихие 90-е. Трейлер Life, 18:02
Минфин разместил близкий к рекордному однодневный объем ОФЗ Инвестиции, 17:58
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 17:57
В Германии сообщили о договоренности по размещению Patriot в Польше Политика, 17:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:54
Экоактивисты облили краской вход в театр Ла Скала в Италии Life, 17:53
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

В Афганистане впервые после прихода талибов устроили публичную казнь

Талибы провели первую публичную казнь с момента прихода к власти в Афганистане
Забихулла Муджахид
Забихулла Муджахид (Фото: EPA / ТАСС)

В афганской провинции Фарах привели в исполнение смертный приговор, сообщил представитель правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), Забихулла Муджахид.

Как пояснил Муджахид, к смерти приговорили жителя провинции Герат по имени Таджмир, который убил жителя соседней провинции Фарах, забрал у него мотоцикл и мобильный телефон. Убийцу опознали родственники погибшего.

Таджмир был осужден тремя судами талибов. По согласованию с лидером «Талибана» и эмиром Исламского Эмирата Афганистан Хайбатуллой Ахундзада приговор убийце вынесли по принципу «кисас» — наказание, равное по тяжести совершенному преступлению. На казни присутствовали руководители талибов, включая главу Верховного суда Абдулу Хакима Хаккани, вице-премьера Абдулу Гани Барадара и министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани.

Как отмечает Би-би-си, это первая публичная казнь после прихода «Талибана» к власти. До этого талибы в качестве наказания проводили публичные порки: в частности, в конце ноября 12 человек, включая трех женщин, избили перед многотысячной толпой на футбольном стадионе за «моральные преступления», такие как супружеская измена, грабеж и однополый секс, заявил Би-би-си талибанский чиновник.

Эмир Ахундзада в середине ноября приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. Под преступления категории «худуд» (с арабского — «граница», «предел», что можно перевести примерно как «пересечение границ, предустановленных Богом». — РБК) подпадают «нравственные преступления», такие как кража, вероотступничество и прелюбодеяние. Они наказываются разными способами — от публичного избиения плетью до забивания камнями до смерти или отсечения конечностей. «Кисас» («возмездие в натуральной форме», «око за око») применяется в случае убийства или умышленного причинения вреда здоровью.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года, после вывода из страны войск США и их союзников. Талибы сформировали новое правительство и ввели законы, приводящие жизнь к нормам радикального ислама. В частности, афганским женщинам запретили отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины. Пока ни одно государство не признало правительство талибов.

Читайте на РБК Pro
Не начальник, а кредитор: зачем западные компании выдают займы работникам
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Китай конца 90-х: почему Индия стала проклятьем для российских импортеров
Теги
Афганистан Талибан талибы казнь смертная казнь
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Антитеррористический центр СНГ увидел рост влияния радикальных талибов
Политика
Посевы опиумного мака в Афганистане выросли на треть при власти талибов
Экономика
Что изменилось в Афганистане за год правления талибов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter