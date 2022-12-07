В Афганистане впервые после прихода талибов устроили публичную казнь

Забихулла Муджахид (Фото: EPA / ТАСС)

В афганской провинции Фарах привели в исполнение смертный приговор, сообщил представитель правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), Забихулла Муджахид.

Как пояснил Муджахид, к смерти приговорили жителя провинции Герат по имени Таджмир, который убил жителя соседней провинции Фарах, забрал у него мотоцикл и мобильный телефон. Убийцу опознали родственники погибшего.

Таджмир был осужден тремя судами талибов. По согласованию с лидером «Талибана» и эмиром Исламского Эмирата Афганистан Хайбатуллой Ахундзада приговор убийце вынесли по принципу «кисас» — наказание, равное по тяжести совершенному преступлению. На казни присутствовали руководители талибов, включая главу Верховного суда Абдулу Хакима Хаккани, вице-премьера Абдулу Гани Барадара и министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани.

Как отмечает Би-би-си, это первая публичная казнь после прихода «Талибана» к власти. До этого талибы в качестве наказания проводили публичные порки: в частности, в конце ноября 12 человек, включая трех женщин, избили перед многотысячной толпой на футбольном стадионе за «моральные преступления», такие как супружеская измена, грабеж и однополый секс, заявил Би-би-си талибанский чиновник.

Эмир Ахундзада в середине ноября приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. Под преступления категории «худуд» (с арабского — «граница», «предел», что можно перевести примерно как «пересечение границ, предустановленных Богом». — РБК) подпадают «нравственные преступления», такие как кража, вероотступничество и прелюбодеяние. Они наказываются разными способами — от публичного избиения плетью до забивания камнями до смерти или отсечения конечностей. «Кисас» («возмездие в натуральной форме», «око за око») применяется в случае убийства или умышленного причинения вреда здоровью.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года, после вывода из страны войск США и их союзников. Талибы сформировали новое правительство и ввели законы, приводящие жизнь к нормам радикального ислама. В частности, афганским женщинам запретили отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины. Пока ни одно государство не признало правительство талибов.