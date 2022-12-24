Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Кабул, Афганистан (Фото: Getty Images)

Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), запретило всем местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин, передает Alarabiya.

Женщинам не разрешается выходить на работу до дальнейшего уведомления. Запрет объясняется тем, что некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода.

Ранее власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. Талибы объясняли ограничение сохранением «национальных интересов» и «чести женщин», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы в марте. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года, после вывода из страны войск США и их союзников. Талибы сформировали новое правительство и ввели законы, приводящие жизнь к нормам радикального ислама. Пока ни одно государство не признало власть талибов.

Ряд введенных талибами запретов распространяется на афганских женщин. В частности, телеканалам запретили показывать сериалы с участием актрис, а журналисткам предписали появляться в кадре только с покрытой платком головой. Афганским женщинам теперь нельзя отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины.