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Посол обвинил «Талибан» в невыполнении данных при смене власти обещаний

Посол Григорьев: в Афганистане талибы не выполнили обещания, данные после прихода к власти
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) не выполнило практически ни одного обещания из тех, которые его лидеры давали после прихода к власти в Афганистане. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — сказал он.

Кроме того, талибы обещали бороться с международными террористическими организациями, создать инклюзивное правительство, бороться с производством и контрабандой наркотиков, напомнил посол. И эти обещания также остались только словами, считает он.

«Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков. Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — резюмировал он.

В декабре 2022 года Alarabiya сообщила, что правительство Афганистана запретило всем местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин. Им не разрешается выходить на работу до дальнейшего уведомления. Запрет объясняется тем, что некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода.

Ранее власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. Талибы объясняли ограничение сохранением «национальных интересов» и «чести женщин», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы в марте. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.

Теги
Талибан Афганистан смена власти
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