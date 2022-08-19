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В Афганистане предложили России продавать нефтепродукты за изюм и травы

Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Кабул хотел бы покупать российские товары по бартеру
Бартерная схема предпочтительна для торговли с Москвой, но возможны и финансовые транзакции, заявил афганский министр промышленности и торговли. Кабул также готов предлагать в обмен на нефть и другие товары и полезные ископаемые
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Афганистан хотел бы покупать российские нефтепродукты и товары по бартерной схеме, заявил в интервью «РИА Новости» министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. В обмен на поставки из России Кабул мог бы предложить Москве полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

«Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет: в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами», — отметил Азизи.

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Фото:Ebrahim Noroozi / AP

Он добавил, что Афганистан планирует до конца года договориться с Россией о поставках около 1 млн т бензина и такого же количества дизеля. По словам Азизи, Кабулу сейчас нужно более 4 млн т нефти. Страна уже импортирует ее из других стран, но хотела бы нарастить поставки, а Россия для Афганистана — «дружественная страна». «Мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов», — сказал он.

Министр представляет правительство, сформированное запрещенной в России террористической организацией «Талибан», которая пришла к власти в Афганистане в августе прошлого года. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Москва не прекратила торговлю с Кабулом после захвата власти боевиками. Делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Россию на прошлой неделе.

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В ходе визита Азизи заявил, что Кабул запросил у Москвы около 1 млн баррелей нефти. Он упомянул заинтересованность в договоренности о поставках российской нефти по бартеру «при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции».

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О планах закупать у России нефть и газ в мае говорил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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