В Афганистане предложили России продавать нефтепродукты за изюм и травы

Бартерная схема предпочтительна для торговли с Москвой, но возможны и финансовые транзакции, заявил афганский министр промышленности и торговли. Кабул также готов предлагать в обмен на нефть и другие товары и полезные ископаемые

Фото: China Photos / Getty Images

Афганистан хотел бы покупать российские нефтепродукты и товары по бартерной схеме, заявил в интервью «РИА Новости» министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. В обмен на поставки из России Кабул мог бы предложить Москве полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

«Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет: в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами», — отметил Азизи.

Он добавил, что Афганистан планирует до конца года договориться с Россией о поставках около 1 млн т бензина и такого же количества дизеля. По словам Азизи, Кабулу сейчас нужно более 4 млн т нефти. Страна уже импортирует ее из других стран, но хотела бы нарастить поставки, а Россия для Афганистана — «дружественная страна». «Мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов», — сказал он.

Министр представляет правительство, сформированное запрещенной в России террористической организацией «Талибан», которая пришла к власти в Афганистане в августе прошлого года. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Москва не прекратила торговлю с Кабулом после захвата власти боевиками. Делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Россию на прошлой неделе.

В ходе визита Азизи заявил, что Кабул запросил у Москвы около 1 млн баррелей нефти. Он упомянул заинтересованность в договоренности о поставках российской нефти по бартеру «при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции».

Читайте на РБК Pro Pro За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится Статьи Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Инструкции

О планах закупать у России нефть и газ в мае говорил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.