«Талибан» договорился с Россией о поставках газа в Афганистан

Талибы сумели договориться с Россией о поставках продовольствия и топлива. Точные условия сделки неизвестны, в августе в правительстве Афганистана не исключали, что будут расплачиваться изюмом и лекарственными травами

Фото: WANA / Reuters

Удерживающая власть в Афганистане группировка «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) заключила торговое соглашение с Россией. Об этом сообщил агентству Reuters исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи. По его словам, сейчас правительство талибов работает над диверсификацией своих внешнеторговых связей.

В рамках сделки Россия будет ежегодно поставлять в страну около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 2 млн тонн пшеницы, рассказал он. Точную цену контрактов Азизи не назвал, но рассказал, что Россия предложила талибам скидку по сравнению со средними мировыми ценами на сырье.

Соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. После него стороны должны будут подписать соглашение на более долгий срок, если они будут удовлетворены итогами.

РБК направил запросы представителям вице-премьера Александра Новака и в Минэнерго.

15 июня представители «Талибана» посетили Петербургский международный экономический форум. В числе прибывших переговорщиков от талибов были замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. Одной из целей визита были переговоры о поставках пшеницы в Афганистан.

В августе Азизи говорил, что власти Афганистана намерены договорится с Москвой о поставках топлива в страну. Расплачиваться за российскую нефть талибы готовы полезными ископаемыми, изюмом и лекарственными травами, рассказывал Азизи. Если же такая схема Москву не устроит, то Кабул может расплатиться и деньгами, отмечал он.