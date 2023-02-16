Минобороны сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ под Красным Лиманом

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Российская армия за сутки уничтожила на Красно-Лиманском направлении более 100 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны.

На Купянском направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, на Донецком направлении — до 135 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — более 55 военных Украины, сообщило ведомство в ежедневной сводке.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным российского военного ведомства, уничтожено: 385 самолетов, 209 вертолетов, более 3,1 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, свыше 7,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 4,1 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8,4 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за январь потеряли более 6500 военнослужащих. По его словам, украинская армия за месяц лишилась 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотников, 341 боевой бронированной машины (включая танки) и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня. В начале декабря Шойгу говорил, что за ноябрь Украина потеряла более 8 тыс. военнослужащих.

В сентябре 2022 года министр обороны России говорил , что с начала российской спецоперации Украина потеряла более 100 тыс. человек погибшими и ранеными, это половина ее первоначальной армии. Он также назвал потери российской армии с начала спецоперации.

«Не могу не сказать, давно об этом не говорили, о наших потерях. На сегодняшний день это погибшими 5937 человек», — сообщил тогда Шойгу.



В начале декабря 2022 года советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что за девять месяцев военных действий на Украине потери ВСУ составили до 13 тыс. погибших. «У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 13 тыс. погибших», — сказал тогда Подоляк.