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Рогов потребовал от Киева пустить воду в водохранилище, где стоит АЭС

Рогов потребовал от Киева пустить воду в Каховское водохранилище, на котором стоит АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Украина должна перестать ограничивать подачу воды в Каховское водохранилище, на берегу которого стоит Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил «РИА Новости» член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — заявил он.

Речь идет о Днепровской, Среднеднепровской, Каневской и Киевской ГЭС, уточнил Рогов. По его словам, дальнейшее падение уровня воды может негативно сказаться на жизнедеятельности местной фауны и безопасной работе Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена Каховская ГЭС. Это шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций.

Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, она действует с 1950-х годов.

Материал дополняется.

Теги
Владимир Рогов Каховская ГЭС Запорожская область
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