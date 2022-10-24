Рогов заявил о рисках для Запорожской АЭС при подрыве дамбы Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press

Подрыв дамбы Каховской ГЭС украинскими силами, если он произойдет, поставит работу энергоблоков Запорожской АЭС под угрозу. Об этом заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, возможное разрушение дамбы Каховской ГЭС вызовет падение уровня воды в Каховском водохранилище. «Система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков», — сказал Рогов.

Каховская ГЭС является частью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она находится в 5 км от города Новая Каховка в Херсонской области. Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра на берегу Каховского водохранилища.

Ранее доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский пояснял ТАСС, что вода из Каховского водохранилища используется для охлаждения турбинных установок, а не реакторов.

«Сейчас все энергоблоки остановлены, значит, не работают и турбины, поэтому охлаждающая вода в таких количествах не требуется», — отмечал он.

Работа последнего блока на Запорожской АЭС была остановлена в начале сентября из-за продолжающихся обстрелов. Рогов ранее пояснял, что для перезапуска необходим большой объем электричества, который негде взять. Также потребуется восстановить линии электропередачи. Последняя линия электропередачи, которая соединяет атомную электростанцию с украинской энергосистемой, пострадала из-за обстрелов и была отключена 8 октября, говорил Рогов.

После референдума о присоединении Запорожской области к России президент страны Владимир Путин поручил перевести объекты станции в федеральную собственность. Для этого власти создали ФГУП «Запорожская АЭС». Оператором стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное АО «Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом»).