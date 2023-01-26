Рогов заявил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

Рогов: ВСУ при попытке форсировать Днепр у Новой Каховки подняли в небо авиацию

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Украинские военные попытались форсировать Днепр у Новой Каховки и «скрыто прорваться» на российскую сторону, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью боевики ССО ВСУ (Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки», — написал Рогов, отметив, что российская сторона в ответ открыла огонь. В ходе боя ВСУ также подняли в небо авиацию, добавил он.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. В середине октября 2022 года местные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов и переместились в безопасное место.

24 января ВСУ вновь пытались форсировать Днепр в районе Новой Каховки. По словам представителя экстренных служб Херсонской области, попытки были предприняты в районе Корсунка и Днепряны, российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил и техники.