Рогов заявил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Райкин, Миронов и Урин поручились за экс-директора театра в Новосибирске Общество, 09:06
Власти подготовят реформу рынка лосося. Что это значит Бизнес, 09:02
Как борьба с инфляцией рассорила США и ЕС — и при чем здесь электрокары Pro, 08:51
Рогов заявил о вероятности контрнаступления ВСУ весной Политика, 08:48
Стал известен новый клуб Артема Дзюбы Спорт, 08:47
Власти ДНР сообщили о входе российских войск в Угледар Политика, 08:45
CNBC узнал, что подписавший запрет Картер сам брал секретные папки домой Политика, 08:41
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Нужно ли отчитываться о сокращениях на портале «Работа в России» Pro, 08:17
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 08:16
Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года Бизнес, 08:00
Рогов заявил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки Политика, 07:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
Экспорт пиломатериалов из России упал: кто теперь покупает доски и брус Pro, 07:30
Bloomberg узнал о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море Бизнес, 07:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

Рогов: ВСУ при попытке форсировать Днепр у Новой Каховки подняли в небо авиацию
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украинские военные попытались форсировать Днепр у Новой Каховки и «скрыто прорваться» на российскую сторону, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью боевики ССО ВСУ (Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки», — написал Рогов, отметив, что российская сторона в ответ открыла огонь. В ходе боя ВСУ также подняли в небо авиацию, добавил он.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. В середине октября 2022 года местные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов и переместились в безопасное место.

24 января ВСУ вновь пытались форсировать Днепр в районе Новой Каховки. По словам представителя экстренных служб Херсонской области, попытки были предприняты в районе Корсунка и Днепряны, российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил и техники.

Теги
Владимир Рогов Новая Каховка Днепр ВСУ Херсонская область
Материалы по теме
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле
Политика
Власти Каховки сообщили о скорой эвакуации маломобильных жителей
Политика
Рогов заявил о сорванном наступлении ВСУ в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter