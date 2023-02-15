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Швеция допустила вступление в НАТО по отдельности с Финляндией

Швеция допустила вступление в НАТО отдельно от Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон дал понять, что страна готовится к возможности вступления в НАТО после Финляндии, сообщает Bloomberg.

Стокгольм допускает возможность присоединения к альянсу по отдельности. Вступление в НАТО отдельно от Финляндии «вызывает сожаление», однако Кристерссон не считает это провалом. «Это результат решений Турции», — сказал премьер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что вопрос не в том, будут ли заявки Финляндии и Швеции ратифицированы одновременно, а в том, чтобы обе страны были одобрены как полноправные члены как можно скорее.

На данный момент заявки ратифицировали 28 из 30 членов блока. Турция отказалась поддерживать Швецию и Финляндию на пути в НАТО. Венгрия также пока не одобрила заявку.

Материал дополняется

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