Швеция допустила вступление в НАТО по отдельности с Финляндией
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон дал понять, что страна готовится к возможности вступления в НАТО после Финляндии, сообщает Bloomberg.
Стокгольм допускает возможность присоединения к альянсу по отдельности. Вступление в НАТО отдельно от Финляндии «вызывает сожаление», однако Кристерссон не считает это провалом. «Это результат решений Турции», — сказал премьер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что вопрос не в том, будут ли заявки Финляндии и Швеции ратифицированы одновременно, а в том, чтобы обе страны были одобрены как полноправные члены как можно скорее.
На данный момент заявки ратифицировали 28 из 30 членов блока. Турция отказалась поддерживать Швецию и Финляндию на пути в НАТО. Венгрия также пока не одобрила заявку.
Материал дополняется