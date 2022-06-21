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Политика ,  
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Премьер Грузии исключил вступление в НАТО с «территориальными проблемами»

Премьер Гарибашвили: Грузия не может вступить в НАТО с «территориальными проблемами»
Вступление Грузии в НАТО зависит не только от желаний самой страны, нужно согласие всех членов альянса. Территориальную целостность страна планирует восстановить через переговоры
Фото: Шах Айвазов / AP
Фото: Шах Айвазов / AP

Грузия должна урегулировать территориальные вопросы перед вступлением в НАТО, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, передает «Рустави 2».

«Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от наших желаний. Между всеми странами [альянса] должен быть достигнут консенсус, чтобы Грузии предоставить членство в НАТО. Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы сначала должны решить эти вопросы, а потом стать членом НАТО», — сказал Гарибашвили.

Премьер добавил, что политика правительства страны заключается в том, чтобы «восстановить территориальную целостность и суверенитет через мирные переговоры». При этом он указал, что с 2012 года, когда к власти пришла партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», у Тбилиси не было политических контактов с Москвой, есть только экономические или торговые связи.

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Премьер в очередной раз заявил, что Грузия не может ввести санкции против России по «естественным причинам» и потому, что у нее есть свои национальные интересы. «Грузия не единственная страна, которая не ввела санкции против России на национальном уровне», — сказал он.

За вхождение Грузии в НАТО в 2000-х годах выступил экс-президент Эдуард Шеварднадзе, позднее эту позицию поддерживал его преемник Михаил Саакашвили. В 2018 году в Конституцию внесли поправку, в которой говорится, что следует «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Грузия вступит в альянс «не завтра». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что запад совершил ошибку, пообещав Грузии и Украине принять их в Североатлантический альянс.

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Россия в августе 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. В ответ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру». Россия перебросила в зону конфликта собственные силы, противостояние длилось пять дней. В результате грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси. 12 августа Медведев сообщил о завершении операции. Саакашвили, который тогда руководил Грузией, назвал территории самопровозглашенных республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Грузия НАТО Россия

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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