Песков заявил об информировании Путина о спецоперации «в режиме онлайн»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин регулярно получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал ситуацию под Угледаром. «По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — сказал Песков.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил о гибели от огня украинских военных группы медицинских работников, направлявшихся в Угледар для помощи в эвакуации раненых.

По его словам, российский МИД неоднократно обращался в международные организации, в том числе через ООН, и обращал их внимание «на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм».

В конце января российский президент обсудил ход специальной военной операции на Украине на встрече с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались «актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня». Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах, отметили в сообщении Кремля.

9 февраля глава государства заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить.



«Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — отметил он.

17 декабря 2022 года пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в течение всего предыдущего дня проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО [специальной военной операции], а также провел совещание и отдельные встречи с командующими», — говорилось в сообщении.

Через неделю Песков опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что Путин получает искаженные данные о ходе спецоперации на Украине. «Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — сказал он тогда.