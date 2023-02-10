Пушилин объявил об эвакуации жителей Угледара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 17:46
По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 17:45
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 17:37
Касаткина разгромно проиграла 20-летней китаянке на турнире в Абу-Даби Спорт, 17:33
Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тыс. Общество, 17:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:31
Запуск инвест-хаба СПБ Биржи в Казахстане может занять до полугода Инвестиции, 17:26
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Раскрывшего «кокаиновое дело» дипломата назначили послом России на Кубе Политика, 17:26
Ирландия вслед за США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за России Спорт, 17:25
В России стартовали продажи бюджетных наушников Realme Life, 17:25
Российский аэропортовый холдинг впервые купил аэропорт за рубежом Бизнес, 17:25
ЦБ: идея международных расчетов в стейблкоинах далека от четких планов Крипто, 17:21
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 17:17
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 17:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин объявил об эвакуации жителей Угледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин: жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху
В Угледаре находится около тысячи мирных жителей, часть из них уже начали эвакуировать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные закрепились на юге города
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — сказал он (цитата по «РИА Новости).

По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара. Это направление он назвал одним из «достаточно горячих». «Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», — заявил Пушилин.

Он добавил, что есть информация о новых линиях обороны, которые ВСУ обустраивают за пределами города.

Угледар находится к юго-западу от Донецка. В конце января Пушилин говорил, что российские силы закрепились в восточной его части и «проводится работа в окрестностях». По его утверждению, ВСУ также закрепились на позициях в городе.

Дать прогноз, когда Угледар займут российские силы он затруднился. Это, по его словам, будет зависеть «от тех возможностей, которые новые появляются у наших подразделений». В начале февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские силы взяли Угледар «в полукольцо» с востока и юго-востока.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет

Впервые Угледар перешел под контроль российских войск в марте прошлого года, однако позже Минобороны говорило, что там занимают позиции украинские силы. С тех пор в районе города продолжались бои.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Денис Пушилин Волноваха эвакуация мирные жители
Материалы по теме
В ДНР заявили о взятии в полукольцо Угледара
Политика
Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром
Политика
Советник Пушилина заявил о «тяжелых боях» под Угледаром
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter