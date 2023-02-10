Пушилин объявил об эвакуации жителей Угледара

В Угледаре находится около тысячи мирных жителей, часть из них уже начали эвакуировать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные закрепились на юге города

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — сказал он (цитата по «РИА Новости).

По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара. Это направление он назвал одним из «достаточно горячих». «Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», — заявил Пушилин.

Он добавил, что есть информация о новых линиях обороны, которые ВСУ обустраивают за пределами города.

Угледар находится к юго-западу от Донецка. В конце января Пушилин говорил, что российские силы закрепились в восточной его части и «проводится работа в окрестностях». По его утверждению, ВСУ также закрепились на позициях в городе.

Дать прогноз, когда Угледар займут российские силы он затруднился. Это, по его словам, будет зависеть «от тех возможностей, которые новые появляются у наших подразделений». В начале февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские силы взяли Угледар «в полукольцо» с востока и юго-востока.

Впервые Угледар перешел под контроль российских войск в марте прошлого года, однако позже Минобороны говорило, что там занимают позиции украинские силы. С тех пор в районе города продолжались бои.