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Военная операция на Украине ,  
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Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине

Путин ознакомился с работой штаба войск, задействованных в спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе работы в объединенном штабе войск провел встречи и совещания с командующими, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин&nbsp;
Президент России Владимир Путин  (Фото: Павел Бедняков / РИА «Новости»)

Президент России Владимир Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО [специальной военной операции], а также провел совещание и отдельные встречи с командующими», — говорится в сообщении.

Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, обеспечение собственной безопасности и ликвидацию «антироссийского анклава» в соседней стране.

В сентябре Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам проведенных в них референдумов были включены в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что присоединение новых территорий произошло в рамках защиты проживающего там населения.

В декабре Путин заявлял, что появление результатов спецоперации может быть длительным процессом, а присоединение новых территорий является значимым результатом для России. Позже президент уточнял, под «длительным процессом» он имел ввиду длительность урегулирования конфликта. «СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – указывал Путин, отметив, в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине штаб Владимир Путин
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