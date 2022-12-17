Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО [специальной военной операции], а также провел совещание и отдельные встречи с командующими», — говорится в сообщении.
Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, обеспечение собственной безопасности и ликвидацию «антироссийского анклава» в соседней стране.
В сентябре Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам проведенных в них референдумов были включены в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что присоединение новых территорий произошло в рамках защиты проживающего там населения.
В декабре Путин заявлял, что появление результатов спецоперации может быть длительным процессом, а присоединение новых территорий является значимым результатом для России. Позже президент уточнял, под «длительным процессом» он имел ввиду длительность урегулирования конфликта. «СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – указывал Путин, отметив, в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».