Путин обсудил ход военной операции на Украине на встрече с членами Совбеза

Путин обсудил ход спецоперации на Украине с Совбезом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности обсудил ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели», — говорится в сообщении.

Обсуждались «актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня». Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах.

На совещании присутствовали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь и зампред Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев.

Путин регулярно проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности. На встрече 21 декабря обсуждалась концепция внешней политики России.