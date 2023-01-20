Путин обсудил ход спецоперации на Украине с Совбезом
Российский президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности обсудил ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели», — говорится в сообщении.
Обсуждались «актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня». Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах.
На совещании присутствовали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь и зампред Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев.
Путин регулярно проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности. На встрече 21 декабря обсуждалась концепция внешней политики России.