Движение по левой стороне Крымского моста запустят до конца февраля

Фото: Росавтодор

Асфальтирование покрытия на четырех новых пролетах Крымского моста завершилось, сообщает пресс-служба Росавтодора. Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля.

«Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Укладка верхнего слоя покрытия началась сегодня утром и была завершена к 15:00.

«Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку», — добавили в компании.

В конце января вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что установка последнего, четвертого пролета завершилась на левой автомобильной части Крымского моста. Завершение всех работ по восстановлению автомобильной части моста запланировано на март, сообщал он тогда. На правой стороне автодорожной части ремонт пролетов завершился в конце ноября.

Ремонт Крымского моста начался после теракта, который произошел в октябре прошлого года. В результате взрыва грузовика на мосту обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы, Киев отрицает свою причастность к взрыву.

В феврале Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина «за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту». После взрыва грузовика загорелись цистерны на железнодорожной части моста. В локомотиве находились Квашнин и его помощник Виктор Прошин, который после взрыва осмотрел состав и доложил машинисту, что часть состава можно спасти. Квашнин решил отцепить горящие вагоны. Прошина наградили медалью «За отвагу».