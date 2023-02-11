Путин наградил орденом Мужества военкора и машиниста с Крымского моста

Анастасия Елсукова (Фото: concordgroup_official / Telegram)

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Квашнина наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту». Взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года, в его организации Москва обвиняет Киев. На автомобильной части моста взорвался грузовик из-за чего началось возгорание цистерн на железнодорожной части. В локомотиве находились Квашнин и его помощник Виктор Прошин. Последний после взрыва осмотрел состав и доложил машинисту, что часть состава можно спасти, — Квашнин решил отцепить горящие вагоны. Прошина наградили медалью «За отвагу».

Елсукову наградили за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

20 января Елсукова получила ранение в Соледаре в ДНР, куда она поехала вместе с группой других корреспондентов, в частности с журналистами «Первого канала». Как сообщала Readovka, девушка получила несколько осколочных ранений.

Корреспондента эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер». В телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК Евгения Пригожина уточняется, что Елсукова попала под обстрел, находясь в здании железнодорожного вокзала Соль (о взятии этого поселка в черте Соледара Минобороны сообщило 18 января), и получила ранение в левое колено.

Журналистке сделали две операции: первую — во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер», вторую — в больнице в Луганске. Позже спецбортом ее доставили в Москву.

В октябре в ДНР ранение получил другой российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов — он наступил на мину. После операции он вернулся к работе. В ноябре Путин наградил Пегова орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».