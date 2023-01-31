На левой автомобильной части Крымского моста установили последний пролет

На левой автомобильной части Крымского моста завершена установка последнего, четвертого пролета, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня строители успешно завершили надвижку четвертого пролета левой стороны автодорожной части Крымского моста. Мостовики благодаря накопленному опыту сработали очень слаженно и оперативно», — сказал Хуснуллин.

По его словам, время «надвижки» новых пролетов левой стороны моста по сравнению с правой стороной сократилось с 12 до 6 с половиной часов.

Завершение всех работ по восстановлению автомобильной части моста запланировано на март. «Рассчитываем, что движение легкового транспорта и автобусов будет восстановлено в марте этого года», — сообщил Хуснуллин.

Ремонт Крымского моста начался после теракта в октябре прошлого года. В результате взрыва грузовика на мосту обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы, Киев свою причастность к взрыву отрицал.

В ноябре Марат Хуснуллин сообщал, что на правой стороне автодорожной части Крымского моста заменили четыре пролета. На время ремонта Минтранс предложил новый автодорожный маршрут в Крым через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.