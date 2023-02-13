Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкциям

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании автосервиса Город, 00:53
NYT назвала запрет на въезд в Артемовск прелюдией к отступлению ВСУ Политика, 00:51
Госдеп не подтвердил подготовку встречи Блинкена с Ван И в Мюнхене Политика, 00:32
Фуркад призвал допустить россиян на ОИ. Как отреагировали звезды биатлона Спорт, 00:30
Глава МИД Италии заявил о поддержке создания спецтрибунала по Украине Политика, 00:25
В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на многократный шенген Общество, 00:06
В турецкой Адане завершили спасательные работы после землетрясений Общество, 00:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть Экономика, 00:00
Россияне съели в 2022 году рекордное количество мяса Бизнес, 00:00
Почти в 20 регионах России в 2022 году выросли продажи жилья Бизнес, 00:00
Пригожин заявил о подбитом Су-24, на котором он совершал вылет в Бахмут Политика, 13 фев, 23:30
Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкциям Политика, 13 фев, 23:28
Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО» Политика, 13 фев, 22:41
Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара Политика, 13 фев, 22:37
Война санкций ,  
0 

Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкциям

Захарова: цель США и ЕС — заставить Сербию присоединиться к санкциям против России

Цель США и Евросоюза в отношении Сербии — надломить политическую волю сербских властей и заставить ее подключиться к санкционному режиму против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее мнению, союз Вашингтона и Брюсселя, проводя враждебную политику в отношении России, «не потерпит половинчатых решений и инакомыслия среди тех, кто согласился к нему примкнуть». На власти Сербии, которые не присоединились к антироссийским санкциям, оказывают «жесткий прессинг буквально в ежедневном режиме».

Захарова отметила, что в Москве «неоднократно слышали от сербских коллег размышления на тему пересмотра своих собственных взглядов на отношения с Россией со ссылками на евроинтеграционные приоритеты, риск лишиться западных инвестиций и тому подобное». Но в Белграде все же воздерживаются от мер, которые могли бы нанести ущерб сербско-российским отношениям, поскольку власти Сербии понимают «самостоятельную ценность» такого партнерства.

Сербия после начала российской военной операции на Украине не стала вводить санкции против России, хотя Евросоюз требовал присоединиться к ним. Сербский президент Александр Вучич подчеркивал, что страна хочет сохранить независимую политику. При этом он отмечал, что отказ от введения санкций против России стоил Белграду потери союзников.

Вучич допустил, что Сербии в какой-то момент придется присоединиться к ограничениям. Он «не в восторге» от такой перспективы, но не знает, «как долго мы [Сербия] выдержим, если не введем санкции». Сербский лидер считает, что Белград «расплачивается» за отказ применить ограничительные меры, но их введение — «это вопрос политической решимости».

Теги
Мария Захарова Сербия США ЕС санкции
Материалы по теме
Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими
Политика
Президент Сербии заявил о потере союзников из-за ее поддержки России
Политика
Вучич заявил о вынужденном решении осудить военную операцию России в ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter