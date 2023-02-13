Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкциям

Цель США и Евросоюза в отношении Сербии — надломить политическую волю сербских властей и заставить ее подключиться к санкционному режиму против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее мнению, союз Вашингтона и Брюсселя, проводя враждебную политику в отношении России, «не потерпит половинчатых решений и инакомыслия среди тех, кто согласился к нему примкнуть». На власти Сербии, которые не присоединились к антироссийским санкциям, оказывают «жесткий прессинг буквально в ежедневном режиме».

Захарова отметила, что в Москве «неоднократно слышали от сербских коллег размышления на тему пересмотра своих собственных взглядов на отношения с Россией со ссылками на евроинтеграционные приоритеты, риск лишиться западных инвестиций и тому подобное». Но в Белграде все же воздерживаются от мер, которые могли бы нанести ущерб сербско-российским отношениям, поскольку власти Сербии понимают «самостоятельную ценность» такого партнерства.

Сербия после начала российской военной операции на Украине не стала вводить санкции против России, хотя Евросоюз требовал присоединиться к ним. Сербский президент Александр Вучич подчеркивал, что страна хочет сохранить независимую политику. При этом он отмечал, что отказ от введения санкций против России стоил Белграду потери союзников.

Вучич допустил, что Сербии в какой-то момент придется присоединиться к ограничениям. Он «не в восторге» от такой перспективы, но не знает, «как долго мы [Сербия] выдержим, если не введем санкции». Сербский лидер считает, что Белград «расплачивается» за отказ применить ограничительные меры, но их введение — «это вопрос политической решимости».