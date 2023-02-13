Курский губернатор рассказал о шести прилетах в село Алексеевка

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Под обстрел с украинской стороны попало село Алексеевка Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в селе пропало электричество, поскольку при обстреле была повреждена подстанция.

11 февраля при обстреле села Гуево Суджанского района Курской области погиб один человек, под огонь попала бригада строителей.

«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», — сообщил губернатор. Он добавил, что пострадавшего санавиацией отправят в областную больницу в Курск.

10 февраля Старовойт сообщил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по точкам расположения Вооруженных сил Украины. Он попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Позже в администрации региона разъяснили, что военные вели огонь с территории Глушковского района по позициям ВСУ в Сумской области Украины.



«Украинские военнослужащие не пересекали границу Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами», — подчеркнули в пресс-службе администрации, добавив, что граница находится под защитой российских военных и пограничников.