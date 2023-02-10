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В Курской области объяснили слова Старовойта про стрельбу по позициям ВСУ

В Курской области объяснили слова Старовойта про стрельбу по точкам расположения ВСУ
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator46 / VK)

Слова губернатора Курской области Романа Старовойта о ведении огня по точкам расположения ВСУ неправильно поняли, сообщили в администрации региона.

Ранее Старовойт написал в своем телеграм-канале: «В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ». Как уточнили в правительстве региона, военные вели огонь с территории Глушковского района по позициям ВСУ в Сумской области Украины.

«Украинские военнослужащие не пересекали границу Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами», — подчеркнули в пресс-службе администрации, добавив, что граница находится под защитой российских военных и пограничников.

Курская область, наряду с другими приграничными регионами после начала военной операции на Украине, регулярно подвергается обстрелам. В последний раз Старовойт сообщал об обстреле района подстанции в поселке Теткино.

В Курской области объяснили слова Старовойта про стрельбу по позициям ВСУ
В Курской области объяснили слова Старовойта про стрельбу по позициям ВСУ

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрелы Сумская область Военная операция на Украине
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