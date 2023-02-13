Курский губернатор призвал чиновников не уезжать в отпуск за границу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
В Каспийском море произошло землетрясение Общество, 15:43
В Morgan Stanley увидели отказ от принятия рынком акций США реальности Инвестиции, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:42
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок Общество, 15:35
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Стамбульская биржа может продлить заморозку торгов Инвестиции, 15:34
Объем бизнеса Группы «Газпромбанк Лизинг» приблизился к ₽500 млрд Пресс-релиз, 15:32
Курс биткоина опустился до минимума за три недели Крипто, 15:30
Хакеры Killnet взломали сайт авиабазы Рамштайн в Германии Технологии и медиа, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
МВД объявило в розыск блогера Некоглая Политика, 15:18
Украинский футболист потребовал извинений от назвавшего его русским по ТВ Спорт, 15:15
Политика ,  
0 

Курский губернатор призвал чиновников не уезжать в отпуск за границу

Глава Курской области Старовойт призвал чиновников не проводить отпуск за рубежом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании раскритиковал чиновников, которые берут отпуск более чем на неделю, и призвал глав районов и муниципалитетов не уезжать на отдых за границу. Запись совещания доступна на странице администрации области во «ВКонтакте».

Глава региона признал, что «совсем без отпусков сложно», однако, по его мнению, отпуска на две или три недели — это уже «чересчур».

«Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск, еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо. <...> Давайте более сдержанно к этому относиться, тут, в конце концов, совесть должна быть. Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей?» — сказал Старовойт.

По его словам, в правительстве «коллеги услышали» эти рекомендации, а заявления на более чем недельный отпуск поступают от руководителей районного и муниципального уровней.

В конце января депутат Максим Васильев ушел с должности зампредседателя комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию после публикации видео с отдыха в Мексике. На ролике Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Сам депутат говорил, что видео не предназначалось для широкой публикации.

Появление ролика секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал «верхом цинизма и бесчеловечности». Он выступил за то, чтобы Васильев сложил свои депутатские полномочия. Возмущение «видеоприветом» выразил и Старовойт.

Читайте на РБК Pro
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
Baidu, NetEase и другие: что ждать инвесторам от бумаг китайских компаний
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях

Несмотря на это, Васильев остался депутатом, а 1 февраля рассказал, что отправится в зону спецоперации в качестве волонтера. По его словам, поездка была запланирована еще в прошлом году.

В середине января «Коммерсантъ» писал, что негласный запрет на поездки за рубеж для чиновников и депутатов действует в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, а в Брянской области такая «настоятельная рекомендация» появилась еще в феврале прошлого года.

Теги
Роман Старовойт Курская область отпуск
Материалы по теме
Российских депутатов обязали уведомлять о поездках за рубеж
Политика
Вологодский губернатор посоветовал чиновникам исключить поездки за рубеж
Политика
«Коммерсантъ» узнал о запрете региональным чиновникам отдыхать за рубежом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter