Курский губернатор призвал чиновников не уезжать в отпуск за границу

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Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании раскритиковал чиновников, которые берут отпуск более чем на неделю, и призвал глав районов и муниципалитетов не уезжать на отдых за границу. Запись совещания доступна на странице администрации области во «ВКонтакте».

Глава региона признал, что «совсем без отпусков сложно», однако, по его мнению, отпуска на две или три недели — это уже «чересчур».

«Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск, еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо. <...> Давайте более сдержанно к этому относиться, тут, в конце концов, совесть должна быть. Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей?» — сказал Старовойт.

По его словам, в правительстве «коллеги услышали» эти рекомендации, а заявления на более чем недельный отпуск поступают от руководителей районного и муниципального уровней.

В конце января депутат Максим Васильев ушел с должности зампредседателя комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию после публикации видео с отдыха в Мексике. На ролике Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Сам депутат говорил, что видео не предназначалось для широкой публикации.

Появление ролика секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал «верхом цинизма и бесчеловечности». Он выступил за то, чтобы Васильев сложил свои депутатские полномочия. Возмущение «видеоприветом» выразил и Старовойт.

Несмотря на это, Васильев остался депутатом, а 1 февраля рассказал, что отправится в зону спецоперации в качестве волонтера. По его словам, поездка была запланирована еще в прошлом году.

В середине января «Коммерсантъ» писал, что негласный запрет на поездки за рубеж для чиновников и депутатов действует в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, а в Брянской области такая «настоятельная рекомендация» появилась еще в феврале прошлого года.