Старовойт рассказал об обстреле точек ВСУ из Курской области
В Глушковском районе российские военные ведут огонь по точкам расположения Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале, попросив местных жителей соблюдать спокойствие.
Курская область наряду с другими приграничными регионами с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. В последний раз глава региона сообщил об обстреле района подстанции в поселке Теткино.
«Из-за обстрела пропало электроснабжение в Теткино и в соседнем селе Попово-Лежачи. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.
В начале февраля Старовойт доложил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница. По его оценкам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб.