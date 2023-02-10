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Старовойт рассказал об обстреле точек ВСУ из Курской области

Курский губернатор: российские военные обстреливают точки ВСУ с территории региона
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Глушковском районе российские военные ведут огонь по точкам расположения Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале, попросив местных жителей соблюдать спокойствие.

Курская область наряду с другими приграничными регионами с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. В последний раз глава региона сообщил об обстреле района подстанции в поселке Теткино.

«Из-за обстрела пропало электроснабжение в Теткино и в соседнем селе Попово-Лежачи. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.

В начале февраля Старовойт доложил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница. По его оценкам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб.

Старовойт рассказал об обстреле точек ВСУ из Курской области
Старовойт рассказал об обстреле точек ВСУ из Курской области

Теги
Курская область Роман Старовойт ВСУ Военная операция на Украине
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