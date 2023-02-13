Хакеры Killnet взломали сайт авиабазы Рамштайн в Германии

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Хакеры группировки Killnet сообщили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в Германии.

«Отвалилась база, как-то так. Северный альянс все еще самый могущественный?» — говорится в сообщении в телеграм-канале объединения.

В ночь на 13 февраля несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке. Как отмечало агентство DPA, в социальных сетях, в частности в Twitter, появились утверждения, что за ней стоит Killnet. Активисты группировки заявляют о своей связи с Россией. Кремль эту связь отрицает.

В ноябре 2022 года Killnet объявила о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink, которая используется на Украине. До этого бывший глава группировки, известный под ником KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые западные страны присылали Украине в качестве военной поддержки.

20 января на авиабазе США Рамштайн в Германии проходила встреча контактной группы по обороне Украины. В ней принимали участие представители стран НАТО и других государств. В частности, на ней глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины наступил «решающий момент» в конфликте с Россией.