Министр обороны Австрии предупредила о сбое в энергетике ЕС из-за хакеров

Западная Европа может столкнуться с отключениями электроэнергии из-за «готовящихся атак на энергосистемы со стороны российских хакеров», предупредила глава Минобороны Австрии, но не привела никаких доказательств

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Страны Европы в ближайшие месяцы ждут перебои с электроэнергией, которые могут быть вызваны «хакерскими атаками на энергосистемы», заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Welt.

«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят», — сказала она.

По словам Таннер, хакерские атаки на западные энергосистемы являются одним из средств гибридной войны для России. Однако она не привела доказательств готовящихся атак. Глава Минобороны Австрии подчеркнула, что риск отключений значительно увеличился после начала спецоперации на Украине.

Таннер отметила, что Австрия к 2025 году инвестирует в общей сложности €180 млн в строительство 100 «автономных казарм», которые будут иметь достаточное энергоснабжение и смогут обеспечивать себя электроэнергией минимум в течение двух недель. 12 этих комплексов будут преобразованы в «островки безопасности», которые при возникновении кризиса смогут стать местом помощи гражданским лицам и сотрудникам правоохранительных органов.

ЕС, а также США и Великобритания неоднократно обвиняли Россию в проведении кибератак с начала военной спецоперации на Украине. Москва отвергала все обвинения, указывая на готовность к диалогу по кибербезопасности.

В ходе спецоперации на Украине Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре страны с начала октября. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

После ракетных ударов 23 ноября у большинства жителей республики пропал свет. В Киеве 70% горожан оставались без электроэнергии даже утром 24 ноября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

Зеленский также отметил, что на Украине открыто уже более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — помещений, в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.