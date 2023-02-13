Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

Массированной хакерской атаке подверглись несколько сайтов НАТО, специалисты уже занимаются расследованием инцидента, сообщили в организации. DPA отмечает, что к атаке могут быть причастны российские хакеры

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись массированной хакерской атаке, сообщает DPA со ссылкой на представителя организации.

«НАТО в воскресенье стало целью хакерской атаки», — приводит «РИА Новости» сообщение агентства.

По словам представителя альянса, эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента, который повлиял на работу «нескольких интернет-сайтов» НАТО. Других сведений в альянсе не привели, отметив лишь, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.

Как отмечает DPA, ранее в социальных сетях, в частности в Twitter, появились утверждения о том, что за атакой стоит «связанная с Россией» группа Killnet.

Хакерская группировка Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией, неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний, а также государственных органов различных стран, которые считаются недружественными в России и оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре группировка объявила о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.

До этого бывший глава Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце июня Killnet также взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на предприятия и государственные учреждения Литвы, в результате которых обвалились сайты Государственной налоговой инспекции, аэропортов и МИДа. Перед этим организация опубликовала видеообращение к правительству Литвы, пригрозив взломом сервисов, если Вильнюс не разблокирует транзит грузов в Калининград в течение 48 часов. Кремль связь с группировкой отрицает.