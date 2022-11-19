Хакеры Killnet атаковали сервисы системы Starlink

Хакеры Killnet, которая утверждает, что связана с Россией, заявили о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink. Она обеспечивает связь на Украине, ее используют украинские военные

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Хакерская группировка Killnet, которая утверждает, что связана с Россией, объявила о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

В своем телеграм-канале группировка написала, что из-за атаки стало невозможным зайти в свой аккаунт на сайте Starlink. Заблокирован главный интерфейс для взаимодействия программ API, также хакеры утверждают, что добавили в базу системы «тонны гигабайтов» цифрового мусора.

Атака началась около 20:00 по московскому времени. Согласно данным сервиса Downdetector, примерно с 20:19 начало расти число жалоб на работу Starlink, а к 22:04 их количество достигло пика. У 41% пользователей возникли проблемы с сайтом системы, у 40% — со связью, еще 19% заявили о полном отключении системы.

В ночь на 18 ноября Killnet сообщала, что атаковала сайт Белого дома. Хакеры указали, что ресурс не работал около получаса. «Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — говорится в сообщении.

Группировка неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний, а также государственных органов различных стран, которые считаются недружественными в России и оказывают поддержку Украине. В частности, бывший глава Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, взломал ресурсы компании из США Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В октябре телеканал ABC сообщал об атаке «хакеров из России» на сайты некоторых американских аэропортов. CNN уточнял, что это совершила группировка Killnet, и утверждал, что на работу аэропортов атака не повлияла.