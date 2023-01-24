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Российских депутатов обязали уведомлять о поездках за рубеж

Госдума обязала депутатов уведомлять о планируемых выездах за пределы России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Государственной думы теперь будут уведомлять о планируемых выездах за рубеж, за исключением служебных командировок по распоряжению спикера Думы. Соответствующие поправки в регламент были приняты на пленарном заседании, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут сообщать о своих планах спикеру Вячеславу Володину, а остальные депутаты — комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Обязать депутатов уведомлять о нерабочих поездках за рубеж предложил сам Володин. Глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский пояснял, что речь не идет о запрете выезда из страны. «Речь о возможности оперативного принятия решений, что особенно важно в текущей ситуации. <...> Руководитель должен заранее понимать, будут ли депутаты в доступе, на связи, на мероприятиях, в случае необходимости срочно решить тот или иной вопрос», — пояснил он.

В последнее время несколько депутатов разных уровней подверглись критике из-за нерабочих поездок за рубеж. Так, депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко 6 января опубликовал селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. По словам Долженко, в отпуск он отправился, чтобы вывезти ребенка к морю по рекомендации врачей. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак счел фотографию неуместной. Долженко исключили из числа «сторонников «Единой России» за «дискредитирующие партию действия».

Курский депутат Максим Васильев ушел с должности зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию вскоре публикации видео с отдыха в Мексике. На ролике Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Сам депутат говорил, что видео не предназначалось для широкой публикации.

В декабре РБК выяснил, что перед Новым годом «Единая Россия» разослала депутатам Госдумы кодекс публичного позиционирования из 11 пунктов. Одна из рекомендаций гласит: «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности».

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Госдума выезд за границу Депутаты
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