Раскритикованный за видео из Мексики депутат поедет в зону спецоперации

В конце января парламентарий ушел с должности зампредседателя одного из комитетов облдумы на фоне критики за «видеопривет» с отдыха. Несмотря на призывы, депутатские полномочия он не сложил

Максим Васильев (Фото: maximusbait / VK)

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, которого раскритиковали за видео с отдыха в Мексике, рассказал «РИА Новости», что в ближайшее время отправится в зону военной операции на Украине в качестве волонтера.

Накануне Васильев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео, на котором он в поле показывает украинскую листовку с призывом сдаваться. «Отрабатываем позиции. Защищаем нашу необъятную Родину. <...> Мы не сдаемся», — при этом сказал он.

Комментируя видеозапись, Васильев заявил «РИА Новости», что место съемки сообщить не может, но добавил, что это была рабочая командировка.

В зону военной операции он отправится «на днях» в качестве волонтера: он будет находиться на передовой, но без оружия в руках, сказал депутат. По его словам, это было запланировано еще в прошлом году.

В конце января Васильев ушел с должности зампредседателя комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Он покинул пост вскоре после того, как его раскритиковали за публикацию видео с отдыха в Мексике. На ролике Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения».

После этого курский губернатор Роман Старовойт заявил, что возмущен таким «видеоприветом». «Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — заявлял губернатор.

Появление ролика из Мексики назвал «верхом цинизма и бесчеловечности» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выступил за то, чтобы Васильев сложил свои депутатские полномочия.

Сам Васильев в разговоре с «Подъемом» заявил, что ролик был записан для близких и не рассчитывался на широкую аудиторию. Критику в свой адрес он назвал «необоснованной и раздутой».