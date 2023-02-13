Пекин заявил о 10 американских шарах, пролетевших за год над Китаем
Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетели над Китаем в период с 1 января 2023 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для СМИ в Пекине, его слова передает китайская газета The Paper.
«США должны задуматься об этом и изменить свою практику. Мы оставляем за собой право принимать необходимые меры в связи с соответствующими инцидентами», — цитирует Bloomberg выступление министра.
Накануне, 12 февраля, китайские власти заявили о том, что готовятся сбить неопознанный объект, который летал рядом с портовым городом Циндао, где располагается крупная военно-морская база Народно-освободительной армии Китая. На брифинге Ван Вэньбинь уклонился от вопроса, который касался этой темы.
В начале февраля китайский аэростат обнаружили в США над штатом Монтана, в котором располагаются база ВВС Мальмстром и шахты ядерных ракет. Позднее дирижабль оказался над территорией Северной и Южной Каролины, там частично закрывали воздушное пространство. Президент США Джо Байден отдал приказ сбить китайский аэростат. Миссия координировалась с властями Канады, отметил министр обороны США Ллойд Остин.
МИД КНР подтвердил, что объект принадлежит Китаю, и это метеозонд, который отклонился от курса. Заместитель главы ведомства Се Фэн заявил, что США нанесли ущерб усилиям по стабилизации отношений между двумя странами, уничтожив аэростат над своей территорией. В МИДе добавили, что Пекин оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата.