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Пекин заявил о 10 американских шарах, пролетевших за год над Китаем

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hao / EPA / ТАСС)

Американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетели над Китаем в период с 1 января 2023 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для СМИ в Пекине, его слова передает китайская газета The Paper.

«США должны задуматься об этом и изменить свою практику. Мы оставляем за собой право принимать необходимые меры в связи с соответствующими инцидентами», — цитирует Bloomberg выступление министра.

Накануне, 12 февраля, китайские власти заявили о том, что готовятся сбить неопознанный объект, который летал рядом с портовым городом Циндао, где располагается крупная военно-морская база Народно-освободительной армии Китая. На брифинге Ван Вэньбинь уклонился от вопроса, который касался этой темы.

В начале февраля китайский аэростат обнаружили в США над штатом Монтана, в котором располагаются база ВВС Мальмстром и шахты ядерных ракет. Позднее дирижабль оказался над территорией Северной и Южной Каролины, там частично закрывали воздушное пространство. Президент США Джо Байден отдал приказ сбить китайский аэростат. Миссия координировалась с властями Канады, отметил министр обороны США Ллойд Остин.

МИД КНР подтвердил, что объект принадлежит Китаю, и это метеозонд, который отклонился от курса. Заместитель главы ведомства Се Фэн заявил, что США нанесли ущерб усилиям по стабилизации отношений между двумя странами, уничтожив аэростат над своей территорией. В МИДе добавили, что Пекин оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата.

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