Экс-советник главы Пентагона назвал два залога победы России в конфликте

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Точность вооружения и его большое количество способствуют успеху России в боевых действиях на Украине, заявил бывший советник министра обороны США при экс-президенте Дональде Трампе полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Точность может победить массовость, да, но в определенных обстоятельствах. Но если у твоего противника есть и точность, и массовость, то, вероятно, не сможет. И такая ситуация сейчас с Россией», — сказал он.

По словам Макгрегора, в последние сто лет победы в войнах одерживались благодаря «точной, разрушительной огневой мощи», которая на данный момент имеется не только у США, но и у России, и у Китая.

В конце января Германия, США и ряд других стран пообещали поставить Украине танки: США отправят танки Abrams, а Германия, Польша и другие намерены передать танки Leopard. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться также поставок дальнобойных ракет и самолетов. Пока в поставках истребителей Киеву отказывают.

Однако некоторые военные эксперты говорили о том, что время находится не на стороне Киева, поскольку он может не успеть получить тяжелое вооружение в случае возможного наступления российских войск. Кроме того, украинских военных требуется обучить работе с западными орудиями, указывал бывший помощник генсека НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине и считают, что они лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, сказал, что Москве «есть чем ответить» и применением бронетехники «дело не закончится».