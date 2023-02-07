Экс-глава армии НАТО счел препятствием сроки поставок оружия Киеву

Экс-глава армии НАТО в Европе Бридлав счел, что время не на стороне Киева

В конфликте на Украине время не на стороне Киева, поскольку он не успеет получить тяжелые вооружения от западных стран в случае возможного наступления российских сил, заявил в эфире CNN бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Сроки поставок точно не будут соответствовать наступлению (российской стороны. — РБК), если оно начнется», — заявил Бридлав в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, беспокоит ли его, что доставка обещанной Киеву техники может занять несколько месяцев.

Ранее бывший помощник генсека НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс говорил, что "сейчас идет гонка со временем", поскольку помимо сроков поставки, также требуется обучить украинских военных работе с западным вооружением. Этот процесс обычно занимает месяцы, писала The New York Times.

В конце января несколько западных стран пообещали поставить Украине танки: США отправят танки Abrams, а Германия, Польша и другие намерены передать танки Leopard. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, в общей сложности западные страны пообещали 321 танк.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться также поставок дальнобойных ракет и самолетов. 3 февраля США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, в который вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma. Западные страны пока отказываются поставлять Украине самолеты-истребители.

Президент России Владимир Путин, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, сказал, что Москве «есть чем ответить» и применением бронетехники «дело не закончится». Российские власти считают, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт.