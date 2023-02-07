Экс-глава армии НАТО счел препятствием сроки поставок оружия Киеву

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
Маск счел незаметным для большинства риск расширения конфликта на Украине Политика, 05:58
«РИА Новости» узнало о росте выпуска снарядов для уничтожения танков НАТО Политика, 05:29
Премьер Польши назвал ЕС «наркоманом» из-за зависимости от газа из России Политика, 04:51
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 3000 Общество, 04:44
Экс-глава армии НАТО счел препятствием сроки поставок оружия Киеву Политика, 04:25
Регион ФРГ выступил против продажи аэропорта миллиардеру Харитонину Бизнес, 04:22
Российские спасатели прибыли в Турцию для помощи после землетрясения Общество, 03:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чиновникам запретили летать на вертолетах после катастрофы под Киевом Политика, 03:15
Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел экс-офицера ССО Политика, 03:05
США заявили об отсутствии планов закрывать каналы связи с КНР из-за шара Политика, 02:57
Арестович допустил «сценарий двух Корей» Политика, 02:19
В загоревшейся пристройке к складу на юге Москвы произошло два взрыва Общество, 01:59
Клишас назвал идею о смертной казни для предателей «потоком сознания» Политика, 01:45
Рушди опубликовал первое фото спустя почти полгода после нападения Общество, 01:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-глава армии НАТО счел препятствием сроки поставок оружия Киеву

Экс-глава армии НАТО в Европе Бридлав счел, что время не на стороне Киева

В конфликте на Украине время не на стороне Киева, поскольку он не успеет получить тяжелые вооружения от западных стран в случае возможного наступления российских сил, заявил в эфире CNN бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Сроки поставок точно не будут соответствовать наступлению (российской стороны. — РБК), если оно начнется», — заявил Бридлав в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, беспокоит ли его, что доставка обещанной Киеву техники может занять несколько месяцев.

Ранее бывший помощник генсека НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс говорил, что "сейчас идет гонка со временем", поскольку помимо сроков поставки, также требуется обучить украинских военных работе с западным вооружением. Этот процесс обычно занимает месяцы, писала The New York Times. 

В конце января несколько западных стран пообещали поставить Украине танки: США отправят танки Abrams, а Германия, Польша и другие намерены передать танки Leopard. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, в общей сложности западные страны пообещали 321 танк.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться также поставок дальнобойных ракет и самолетов. 3 февраля США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, в который вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma. Западные страны пока отказываются поставлять Украине самолеты-истребители.

Президент России Владимир Путин, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, сказал, что Москве «есть чем ответить» и применением бронетехники «дело не закончится». Российские власти считают, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт.

Читайте на РБК Pro
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Тихий ужас: почему молчание травмирует ребенка не меньше, чем скандал
Без НДС и привычных пошлин: какие товары стало проще импортировать
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Теги
НАТО поставки оружия наступление Военная операция на Украине
Материалы по теме
Нетаньяху пообещал изучить вопрос о поставках оружия Украине
Политика
Зеленский сообщил о подготовке мер для получения большего числа оружия
Политика
Медведев допустил применение «любого оружия» в ответ на удар по Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter