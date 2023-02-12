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Захарова ответила на просьбу Дуды об оружии для Киева фразой «не поможет»

Захарова ответила на просьбу президента Польши об оружии для Украины фразой «не поможет»
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Поставки оружия, о которых президент Польши Анджей Дуда говорил в контексте того, кто победит в конфликте на Украине, не помогут, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Обреченные, оно [оружие. — РБК] вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — написала Захарова.

Дуда назвал промедление западных стран в поставках оружия Украине условием для победы России. «Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — заявил Дуда.

В середине января на Всемирном экономическом форуме в Давосе польский президент говорил, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта на Украине. Он тогда отметил, что «Россию пока не удается победить», и выразил опасения, что Москва готовит «новое наступление» в ближайшие месяцы. В этот период встанет вопрос, «выживет Украина или нет», заявил Дуда.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя его слова, тоже предположил, что Киев может проиграть в военной операции. «Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произносит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается. Герасимова поставили <...>», — сказал Арестович.

Теги
Мария Захарова МИД Польша Украина поставки оружия
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