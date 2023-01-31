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Болсонару запросил у США туристическую визу на шесть месяцев
Адвокат экс-президента Бразилии: Болсонару подал заявку в США на туристическую визу
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на шесть месяцев. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Фелипе Александре, передает Reuters.
«Он [Жаир Болсонару] хотел бы отдохнуть, проветрить голову и насладиться жизнью в США в качестве туриста в течение нескольких месяцев, прежде чем решить, каким будет его следующий шаг», — сказал адвокат.
Он также уточнил, что Вашингтон получил заявление Болсонару в пятницу, 27 января, и пока оно находится на рассмотрении, экс-президент останется в США.
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