NASA назвало место разгерметизации «Прогресса МС-21»

Разгерметизация на грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла в системе терморегулирования корабля, сообщил представитель американского Центра управления полетами в ходе переговоров с экипажем Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров шла на Youtube-канале NASA.

«Сегодня утром у нас была утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, утечка хладагента остановилась. Мы полагаем, что весь хладагент полностью вышел», — сказал представитель центра (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня о разгерметизации сообщал «Роскосмос». Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». По словам представителя госкорпорации, разгерметизация не повлияла на стыковку и на дальнейшую программу пилотируемых полетов — отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС. При этом экипажу ничего не угрожало. Позже в «Роскосмосе» пояснили, что причиной разгерметизации стала утечка теплоносителя системы терморегулирования.

В прошлый раз разгерметизация на МКС происходила также в российском отсеке — так, в декабре выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос был отменен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима пристыкованного к станции корабля «Союз МС-22». Позже в «Роскосмосе» рассказали о небольшом метеорите, который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм, но все равно послужил причиной отказа от выхода в открытый космос.

22 февраля к Международной космической станции должен пристыковаться корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному МС-22.

Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей, при этом модуль «Заря» является собственностью NASA. Сегмент занимает около 17% станции по массе (76,4 т) и около 27% по герметичному объему (265,4 куб. м).