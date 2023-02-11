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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Асад поблагодарил российских спасателей за помощь после землетрясения

МЧС: президент Сирии Асад поблагодарил российских спасателей за помощь после землетрясения

Асад поблагодарил российских спасателей за помощь после землетрясения
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Президент Сирии Башар Асад посетил город Джебла на западе страны, где работают спасатели из России, и поблагодарил их за помощь с устранением последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«[Президент Сирии] Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Он был восхищен работой специалистов МЧС», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что спасательные работы идут круглосуточно. Асад, как сообщило ведомство, заявил, что сирийский народ никогда не забудет помощь российской стороны.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7, его эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Оно затронуло и соседнюю Сирию, где, по последним данным, погибли 3,5 тыс. человек, передает Reuters. В самой Турции число погибших достигло 21 тыс., а пострадавших — 80 тыс.

После произошедшего президент России Владимир Путин выразил Асаду соболезнования. Он предложил сирийскому коллеге помощь в ликвидации последствий. В Сирию по его поручению направили самолеты российского МЧС. В канцелярии сирийского президента после беседы политиков заявили, что позиция России «отражает глубину отношений двух стран и народов».

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Кроме того, к ликвидации последствий землетрясения привлекли дислоцированных в Сирии российских военных. Они развернули шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи и сформировали сводные отряды, которые направили в пострадавшие районы. Там военные разбирают завалы и оказывают помощь раненым, говорили в Минобороны.

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