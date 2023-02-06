Путин отправил самолеты МЧС в Сирию после землетрясения

Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом предложил помочь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию», — говорится в сообщении.

Канцелярия Асада в соцсети Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) подтвердила звонок Путина и помощь Москвы. «Российское правительство приняло решение направить спасательные группы и экстренную помощь», — говорится в сообщении администрации Асада. Позиция России «отражает глубину отношений двух стран и народов», считают в Дамаске.

В Кремле добавили, что на сегодня запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российская сторона готова «немедленно предоставить помощь» Турции, где находился эпицентр землетрясения.

В 4:17 утра в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны произошло землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км. Катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за сто лет. Около 13:30 в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение, оно ощущалось в соседних странах — Сирии, Иордании, Ираке и Израиле. Количество жертв в Турции выросло до 1121, в общей сложности пострадали более 7 тыс. человек. В Сирии из-за ночного землетрясения погибли 430 человек, травмы получили более 1,3 тыс.