Российских военных привлекли к помощи в Сирии после землетрясения

В Сирии российские военные развернули шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи и сформировали сводные отряды, которые будут работать в наиболее пострадавших районах

Фото: SANA / Reuters

Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь пострадавшему от землетрясения населению, сообщает Минобороны. К работам привлекли более 300 российских военных. На авиабазе в Хмеймиме развернута мобильная группа медиков.

Кроме того, из числа российских военных в Сирии сформировали десять сводных отрядов, которые займутся разбором завалов и оказанием помощи раненым в наиболее пострадавших районах страны.

«В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости», — говорится в сообщении.

По последним данным, число жертв землетрясения в Сирии достигло 430. В Турции погибли более 1,5 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на юго-востоке Турции, его магнитуда составила 7,7. Первые толчки произошли в ночь на 6 февраля, днем они повторились. Для Турции землетрясение оказалось самым сильным с 1939 года. Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Грузии, Армении, Ираке. Владимир Путин уже распорядился отправить специалистов российского МЧС на помощь в пострадавшие районы Турции и Сирии.