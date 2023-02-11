Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 21 тыс.

По всей Турции ранения получили более 80 тыс. человек. В ликвидации последствий землетрясений и поиске пострадавших участвуют 174 тыс. человек, в том числе 8 тыс. иностранцев

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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043, пострадали 80 097 человек, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Sol.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) ранее сообщали о 20 937 погибших, передает газета Duvar. Пострадали более 80 тыс. человек. 92 697 человек эвакуировали из пострадавших от землетрясения районов.

В поиске пострадавших и ликвидации последствий землетрясений участвуют 166 тыс. человек, включая спасателей, военных, пожарных, полицейских, медиков, волонтеров и сотрудников неправительственных организаций. Число поисково-спасательного персонала из других стран составило 8294 человека.

В десять городов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений, направили 170 тыс. палаток. В Кахраманмараше, Хатае, Османии и Малатье развернули четыре мобильных центра социального обслуживания. Психосоциальную поддержку получили 110 650 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. В Сирии погибли 3553 человека.

Эрдоган говорил, что это крупнейшая катастрофа в Турции начиная с 1939 года. Глава AFAD Орхан Татар заявил, что энергия, высвобожденная в результате землетрясения, равносильна энергии от 500 атомных бомб. В республике объявлен национальный траур, в затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца.

По словам представительницы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, стихийное бедствие могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей. В организации указали, что многие выжившие после землетрясения находятся на открытом воздухе и «в ужасных условиях», что может привести к жертвам, соизмеримым количеству погибших при самом землетрясении.