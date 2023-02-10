Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 19 тыс.
Эрдоган: число погибших из-за землетрясений в Турции достигло 18 991
Количество погибших из-за землетрясений в Турции возросло до 18 991, пишет Anadolu со ссылкой на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Утром власти сообщали о 18 343 жертвах и 74 242 пострадавших.
Более 76 тыс. жителей зоны бедствия эвакуируют в другие регионы страны, заявил Эрдоган. Он заверил, что государство направило все усилия на устранение последствий стихийного бедствия.
Материал дополняется