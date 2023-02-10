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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 18 тыс.

AFAD: Число жертв землетрясений в Турции возросло до 18 342
Фото: Emilie Madi / Reuters
Фото: Emilie Madi / Reuters

Жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 18 342 человека, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) в Twitter.

«По информации, полученной от SAKOM [Группа Центра координации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения], по состоянию на 08:30 погибли 18 342 гражданина, 74 242 гражданина получили ранения», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 февраля власти Турции сообщали о 17 674 погибших и 72 879 пострадавших. Вице-президент Фуат Октай отмечал, что за последние 3 дня из-под завалов вытащили 172 человека.

Крупнейшее за последние почти 100 лет землетрясение на юге стране магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще несколько серий толчков.

Землетрясения могли затронуть около 23 млн человек в Турции и соседней Сирии, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Сирии, которая граничит с юго-восточными  провинциями Турции, погибли минимум 3508 человек, сообщает Alghad.

Агентство Fitch подсчитало, что страховые убытки Турции могут составить $2–4 млрд и более. При этом Fitch указывает, что значительную часть убытков будут покрывать перестраховщики, общая сумма будет небольшой для мирового рынка перестрахования и не грозит для него негативными последствиями.

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 18 тыс.
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 18 тыс.

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