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В Турции зафиксировали два новых землетрясения за день

Сейсмологи зафиксировали в Турции два новых землетрясения
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Турции произошло два новых землетрясения, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В 8:52 мск подземные толчки зафиксировали в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 26 км к юго-западу от Афшина. Магнитуда составила 4,6. Очаг землетрясения находился на глубине 4 км.

В 10:48 мск подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 26 км от Гексуна и 85 км к северо-западу от Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине 40 км.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки прошли по десяти провинциям Турции. Обрушились около 6 тыс. зданий. Позднее сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений. 

По последним данным, в Турции погибли более 7 тыс. человек, более 38 тыс. пострадали. В пострадавших провинциях продолжаются поисково-спасательные работы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это крупнейшая катастрофа начиная с 1939 года. Он объявил в стране недельный национальный траур. В затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца.

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В Турции зафиксировали два новых землетрясения за день
В Турции зафиксировали два новых землетрясения за день

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Турция землетрясение Реджеп Тайип Эрдоган
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