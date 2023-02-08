В Турции зафиксировали два новых землетрясения за день
В Турции произошло два новых землетрясения, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
В 8:52 мск подземные толчки зафиксировали в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 26 км к юго-западу от Афшина. Магнитуда составила 4,6. Очаг землетрясения находился на глубине 4 км.
В 10:48 мск подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 26 км от Гексуна и 85 км к северо-западу от Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине 40 км.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки прошли по десяти провинциям Турции. Обрушились около 6 тыс. зданий. Позднее сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений.
По последним данным, в Турции погибли более 7 тыс. человек, более 38 тыс. пострадали. В пострадавших провинциях продолжаются поисково-спасательные работы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это крупнейшая катастрофа начиная с 1939 года. Он объявил в стране недельный национальный траур. В затронутых стихийным бедствием регионах ввели режим ЧП на три месяца.