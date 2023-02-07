Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях

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Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил на три месяца режим ЧП в десяти провинциях страны, затронутых землетрясением, сообщает Anadolu.

«Мы быстро завершим президентский и парламентский процессы, касающиеся решения о чрезвычайном положении, которое продлится три месяца и охватит десять пострадавших от землетрясения провинций», — сказал Эрдоган. Он объявил десять регионов, где произошло землетрясение, зонами стихийного бедствия.

Глава государства привел новые данные о жертвах и пострадавших: 3549 человек погибли из-за землетрясения, пострадали — более 22 тыс. Из-под обломков спасены более 8 тыс. человек.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, стало крупнейшим почти за сто лет — с 1939 года, сообщил ранее Эрдоган. Магнитуда составила 7,7, очаг залегал на глубине 7 км.

По всей Турции занятия в школах остановлены до 13 февраля, а в пострадавших районах — до 20 февраля.

В ночь на 7 февраля в Турцию для оказания помощи прибыли более ста российских спасателей с аппаратурой. В аэромобильную группировку вошли кинологические группы. Также в Турцию отправился отряд «Центроспас», который готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, в том числе с помощью позволяющих провести мониторинг с высоты беспилотников.